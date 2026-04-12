El uno por uno de la gran victoria del líder Colón ante Racing de Córdoba

Colón le ganó a Racing de Córdoba con un penal de Ignacio Lago y se cortó en la punta de la Zona A, con tres puntos de ventaja sobre sus escoltas.

Colón volvió a dar una muestra de carácter en el Brigadier López al vencer 1-0 a Racing de Córdoba y consolidarse en lo más alto de la Zona A. El equipo de Ezequiel Medrán fue superior en varios pasajes del partido, aunque debió trabajar más de la cuenta para quebrar a un rival que nunca se entregó.

El gol llegó en el segundo tiempo, desde el punto penal, con la ejecución de Ignacio Lago, que desató el festejo en un estadio colmado. Luego de ponerse en ventaja, Colón supo sostener el resultado con orden y con la figura de Tomás Paredes en el arco, clave para mantener el cero. Así, el Sabalero sumó tres puntos vitales y sigue marcando el camino en su lucha por el ascenso.

El boletín de calificaciones de los jugadores de Colón

Tomás Paredes (7): Respondió de gran manera en el primer tiempo en un mano a mano, y con las mismas características de jugada en el final para sostener el cero. Rindió un examen que superó con creces.

Mauro Peinipil (-): No llegó a la media hora de juego que tuvo que salir reemplazado, posiblemente con una lesión muscular. Tuvo un inicio interesante lanzado en ataque, pero luego fue desbordado y sintió un tirón tras cometer una infracción.

Pier Barrios (7): Otro gran partido del marcador central, más allá que en algunas pelotas cruzadas quedó desacomodado. Gran dupla con entendimiento y jerarquía junto a Federico Rasmussen.

Federico Rasmussen (7): Juega con mucha suficiencia y expone toda su jerarquía en cada pelota. Mucha química con Pier Barrios, en una defensa que cerró su tercer partido sin goles en contra.

Conrado Ibarra (7): Tremendo partido del zurdo, que jugó como lateral. Le hicieron el penal, fue profundo, incisivo, decisivo y también estuvo firme en la marca.

Ignacio Antonio (5): No fue su mejor partido. Venía de marcar dos goles y ser figura ante San Miguel, pero ante Racing de Córdoba perdió más de lo que ganó. Igual, no desentonó.

Federico Lértora (8): Un gran primer tiempo y en el segundo ganó y se tuvo que acomodar en el complemento ante el ingreso de Ricky Centurión. Terminó redondeando un muy buen encuentro, corriendo, metiendo y sacando a relucir sus dotes de líder.

Matías Muñoz (4): No estaba el partido para lo que podía producir y la fórmula de los tres cinco no funcionó. Quedó a mitad camino y el DT optó por sacarlo para el arranque del complemento para ganar más juego con Matías Godoy.

Julián Marcioni (6): No fue su mejor partido, pero siempre se brinda con mucha intensidad y sentido en ataque. Habilitó de cabeza a Bonansea, que la tiró afuera de zurda cuando estaba solo frente al arquero. Se retiró lesionado y sería un nuevo desgarro.

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Alan Bonansea (7): Si hubiese convertido se transformaba en la figura del partido, ya que hizo un gran trabajo en ofensiva. No estuvo fino pero cerró una gran tarea.

Ignacio Lago (6): No fue el mejor partido de Nacho, más allá que contó con un gran arranque, donde junto a Ibarra hicieron estragos en el fondo de Racing (C). Ejecutó de gran manera el penal para el 1-0, y fue ovacionado por los fanáticos sabaleros.

Lago.jpg Nacho Lago de penal anotó para la victoria de Colón, que sueña con el ascenso a Primera División. UNO Santa Fe / José Busiemi

Emanuel Beltrán (6): Su mejor partido desde que está en Colón. Ingresó de muy buena manera, clausuró su sector y pasó con mucho criterio al ataque.

Matías Godoy (7): Le cambió la cara al equipo en el segundo tiempo, no solo jugando sino también brindándose para recuperar la pelota cuando intentó Racing de Córdoba. Jugó para ganarse un lugar.

Agustín Toledo (-): Le tocó ingresar en un momento crítico para tener la pelota pero no pudo entrar mucho en contacto con la pelota. Igual, es un cambio constante en los últimos partidos.

Lucas Cano (-): Ingresó por la lesión de Marcioni y tuvo una para marcar el segundo en el final que no pudo terminar bien.