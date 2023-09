Espínola: "Era un partido que planeamos de una forma y no salió"

El paraguayo fue uno de los pocos que habló y dejó su reflexión: "Ellos jugaron un buen partido. Nosotros arrancamos mal y luego nos acomodamos, pero llegaron rápidos los goles y nos complicaron".

"Hay que estar tranquilos, porque queda camino por delante y tenemos un muy buen equipo. Con trabajo vamos salir adelante", agregó el lateral guaraní.

image.png Alberto Espínola cargó en Colón contra el arbitraje en la caída ante Instituto.

Asimismo, cargó contra el trabajo de Hernán Mastrángelo: "El técnico me quitó por la amarilla, pero también el árbitro tiene que saber manejar este tipo de partidos. Te condiciona al pedo en una jugada donde ni lo toco y me saca la tarjeta, entonces uno queda condicionado sin hacer nada. Ni me mira cuando le digo que no lo toco y se dejó presionar por los hinchas".

En el final, admitió las fallas en las pelotas aéreas: "Es un error que venimos cometiendo y debemos mejorar cuanto antes. Como defensor desde ya molesta mucho".