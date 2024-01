"Fue un golpe duro el descenso. Para mí en lo personal sobre todo, lo primero que se me pasó por la cabeza fue seguir. Por como soy y la responsabilidad moral con un club que estuvo en un momento duro mío, me sentía en la obligación de quedarme. Lo primero que hice luego de que me llamaran de otros lados fue confesar que le daba la prioridad a Colón . Dependía también de que me quisieran después", consideró este viernes el zaguero Paolo Goltz, en su primera charla con los medios tras acordar su contrato hasta diciembre y, por ende, intentar ser una de las banderas en busca del retorno a Primera.

El defensor habló luego de la práctica en el predio, donde se permitió el ingreso a la prensa y consideró: "Habrá muchos cambios y soy alguien que jugó en la categoría cuatro años , pero pasaron 16 de la última vez. Las cosas cambian y de mi parte trataré de sumar con la idea de terminar el año como queremos".

Respecto a las sensaciones que perduran del descenso, confesó: "Tenemos que intentar sacarnos de encima eso. Sabemos que quizás más de la mitad plantel se irá y seremos los menos los que tendremos que sacarnos eso, porque se nos viene un año por delante, en una categoría complicada y con un objetivo en común".

Paolo Goltz.jpg Paolo Goltz se quedó a buscar el ascenso en Colón. Prensa Colón

"Sabemos que hubo cambios y se tardó por un tema de elecciones este inicio. Se perdieron unos días y debemos tratar de armar el grupo lo antes posible. Que los chicos que llegue, hacernos sentir parte rápidamente para, todos juntos, alcanzar el objetivo", aseveró Goltz.

Se le consultó sobre la posibilidad de que vuelvan Luis Rodríguez y Christian Bernardi y fue claro: "Ojalá puedan venir, porque los conozco. Me tocó salir campeón con ellos y son importantes en la historia del club, así que ojalá puedan llegar, así como todos los que se ofrecieron. Serían de mucha ayuda, pero hay que ver también la situación del club".

También, sobre la Primera Nacional, tiró: "Hay muchos viajes por delante y será largo. Tenemos que tratar de enfocarnos en armar un buen plantel y grupo, tratando de empezar con el pie derecho".

No le escapó también a la postura de algunos jugadores con contrato de querer irse: "Uno trata de decirle al resto que la meta de ascender. Por eso me quedo incluso, pero después hay situaciones personales que no dependen de uno. Ya lo viví. Cada uno busca lo que quiere, pero no los podés obligar. Traté de decirle a todos 'vamos a quedarnos para ascender', pero yo no defino nada. Obvio que quiero tenerlos a todos acá para alcanzar el objetivo. Mientras más seamos, el camino se acercará".

En el cierre, habló de Iván Delfino: "Al técnico lo conozco y hablé muchas veces. Me llamó incluso para otros clubes. Conoce la categoría y eso es fundamental, por lo que trataremos de conocerlo a fondo y su idea".