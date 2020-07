La frase de Ismael Blanco que emocionó al hincha de Colón

"Disfrute en todos los equipos que estuve. Siempre se puede aprender de cada cosa y cada lugar tiene una historia. Por ahí, en Grecia la pasamos muy bien y nos vinimos para acá a una tercera división en Atenas. Me vine sin pensarlo, porque era que gustaba en mi familia". Así contó sensaciones de vivir en Europa el entrerriano Ismael Blanco, que dejó su huella imborrable en Colón, donde se formó y se lanzó como profesional. En una entrevista distendida y repleta de detalles, Zungui dejó varias frases, algunas que avivaron la pasión del hincha.

• LEER MÁS: ¿Colón le quiere rescindir el contrato a Brian Fernández?

Respecto de las que cosas que extraña de Argentina y Santa Fe, no dudó en charla con Radio Gol 96.7, ya que actualmente es jugador de AO Egaleo de Grecia: "Se extraña mucho. Sobre todo el asado (risas). Me tocó hacer uno acá en una chimenea y encima la carne no es igual, imagínense (risas). A pesar de que estuve mucho tiempo fuera del país, desde chico siempre me tocó estar lejos de casa y por eso estoy adaptado. Se extraña, pero no lo sufro tanto".

Embed

Uno de los detalles para conocer es el reconocimiento que tiene por parte de la gente de AEK de Grecia, donde marcó una linda época: "Me da un poco de vergüenza (risas), porque voy por la calle y me reconocen. Me lo hacen notar. Me dicen el Zorro. Ahora que tengo el pelo corto no se nota tanto. Pero la verdad es que el cariño a uno lo hace sentir orgulloso".

• LEER MÁS: Pulga Rodríguez, otra vez en el radar de Atlético Tucumán

Luego sí Ismanel Blanco, de 37 años, se refirió a lo que signa Colón en su vida: "Era un sueño ser profesional. El de todo chico. Cuando me dijeron que me llevaban a entrenar con la Primera era espectacular. Me acuerdo que armaron un selectivo con Ramón Mántaras y eso me puso ya re contento. Ni hablar con el debut. Recuerdo que fue Jorge Fossati quien me dio la posibilidad en el 7 a 1 con Independiente. Quizás el partido no fue el mejor, pero para mí fue increíble por la emoción. Son sensaciones que son complejas de describir".

Colón 1-0 Boca / Apertura 2004

"En su momento Huevo (Julio Toresani), que en paz descanse, me ayudó mucho. Era un grupo muy lindo en que todos me ayudaron. Pipi (Leandro) Romagnoli, Flaco (Pablo) Morant y Alcídes Piccoli. Recuerdo una anécdota en un partido con Boca y el Coco (Basile) me dijo «entrá nene y salvanos» (risas). Poco me dijo (risas). Por suerte después hice el gol", relató Ismael Blanco.

• LEER MÁS: A Colón le ofrecieron un defensor que jugó en Boca

Respecto a sus dos ciclos, contó: "Pasaron muchos años. No es lo mismo jugar con 20 años que después con 33. Lo disfruté al máximo, porque quería regresar al club que medio la posibilidad de llegar a Primera División y del que soy hincha. Siempre le voy a estar agradecido al club. Cuando empecé Colón me dio mucho y estoy contento por todo. Mis tres hijos me vieron jugará ahí y por eso el agradecimiento es tan grande".

Ismael Blanco Ismael Blanco habló de lo importante que es Colón en su vida y dijo que lo del hincha es impresionante

Asimismo, manifestó que "una de las cosas que tenía en mis planes y no pude cumplir era jugar una Copa con Colón. Todos buscamos un título y no tuve la suerte. Mi sueño era ganar un título con Colón. Eso sí, sobre la final de la Sudamericana, lo de la gente de Colón no me sorprende. Sí quizás su nivel de fanatismo. Una locura. Impresionante lo que hizo el hincha".

• LEER MÁS: Colón, ¿tiene chances de retener a Fernando Zuqui?

En otro tramo, Ismael Blanco trata de no pensar tanto a futuro: "Tengo conocidos que me están tirando ideas para ser técnico o también representante. Me gusta la idea de director deportivo. Acá en Grecia se me complica con el idioma, pero hoy no pienso tanto en eso sino en que termine esto y volver a jugar".

Aldosivi 0-2 Colon / Primera Division 2016/17

En el final, expuso que su "hijo Ciro no para de cantar la canción de Los Palmeras. Es muy apasionado. Toda mi familia es hincha de Colón y por eso el sentimiento es tan fuerte pese a ser de otra provincia".