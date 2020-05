El contrato del paraguayo Marcelo Estigarribia es uno de los que finaliza el próximo 30 de junio en Colón y ya reconoció que tuvo algunas charlas con los dirigentes, pero no avances. Siempre dijo que le encantaría continuar. Esta semana consiguió la habilitación para viajar por tierra hacia para Paraguay para continuar con la cuarentena por la pandemia del coronavirus a la espera de una resolución. Sin embargo, una vez allí quizás no fue tan contundente como en Santa Fe.

"Nosotros como familia la pasamos muy bien en Santa Fe. Incluso mis hijas ya hablan como santafesinas. Disfrutamos de la ciudad. En mi carrera tuve muchas mudanzas y mis nenas ya van a escuela, con lo cual tenemos que pensar en ellas. Ya no nos podemos cambiar de ciudad por cambiar. Tengo que pensar en la familia. Si todo concuerda, estamos bien aquí y sería un combo perfecto seguir en Colón", expuso Chelo a medios santafesinos.

Marcelo Estigarribia.jpg El destino de Marcelo Estigarribia podría estar fuera de Santa Fe después del 30 de junio UNO Santa Fe / José Busiemi

Está claro que no depende de él, sino de la postura del entrenador Eduardo Domínguez y el accionar de la dirigencia. Es un jugador con experiencia que puede cumplir varias funciones. En ese sentido, es de mucha utilidad para el DT, pero lo económico es un condicionante. El presidente José Vignatti mencionó la idea de pensar en un proyecto con jugadores que ganen en pesos y no en dólares, ya que el desbalance es notorio. Marcelo Estigarribia como extranjero se ve desfavorecido en ese sentido y, sin darse cuenta, debería resignar bastante para quedarse.

"El vínculo y las ganas están, pero no depende solo de mí. La institución está sobre cualquier jugador", acotó el guaraní. Con este escenario estaba predispuesto a hacer un esfuerzo y bajar un poco sus pretensiones para pensar en su familia y el arraigo de Santa Fe, pero una vez que llegó a su país las sensaciones comenzaron a develar que está cada vez más lejos de regresar.

"Yo termino contrato el 30 de junio. Me dijeron que tenían intenciones de renovar, pero está muy complicado el tema de Argentina por la economía. Mentiría si digo que no quiero más jugar en Paraguay. No le cierro las puertas al fútbol paraguayo, sea Cerro Porteño o cualquier institución. Detrás siempre está mi familia", destacó.

El primero que abrió la puerta de salida en Colón fue Gastón Díaz, de paso poco fructífero y casi desapercibido. No se le renovará el contrato. Por el mismo camino irían Damián Schmidt, Mauro Da Luz, Fernando Zuqui, Guillermo Celis y restaría ver qué pasa con Matías Fritzler y Gabriel Esparza.

¿Podría anotarse también a Marcelo Estigarribia? Todo hace pensar que sí, pero eso se verá recién en junio, cuando se acerque la fecha que tanta polémica genera en Argentina tras la eliminación de los descensos.