" Soy jugador libre. Mi contrato con Colón terminó el 30 de junio. Nuestra realidad como futbolistas y trabajadores no escapa a lo que son otros trabajos”, insistió en las últimas Matías Fritzler, que si bien es cierto que aún no le bajó la presionaba en palabras a su continuidad en Santa Fe, la realidad es que está más afuera que adentro. El único que hace fuerza para que continúe es el DT Eduardo Domínguez, pero lo económico es lo que prima para que las partes no se acerquen. En este sentido, Polaco admitió que ofertas no le faltan.

• LEER MÁS: Zuqui: "Domínguez me dijo que quería que yo siga en Colón"

“Soy jugador libre y voy a escuchar las ofertas que me pasen. Lo importante y lo bueno es que me tienen en cuenta”, admitiendo sondeos de otros clubes en medio de un mercado de pases que muestra pocas noticias por la crisis económica que explotó con la pandemia del coronavirus.

Matías Fritzler.jpg Matías Fritzler admitió que escucha ofertas, dejando en claro que está más lejos que cerca de quedarse en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

En diálogo con el canal televisivo de Córdoba, ShowSport, se mostró firme ante su situación en Colón. "Nunca me senté para hablar de un nuevo contrato. Si el cuerpo técnico quiere contar conmigo, hay que resolver lo del ciclo anterior. Mi situación con Colón es muy clara. Es absurdo hablar de un nuevo vínculo cuando se cumplió el contrato". Esto en clara alusión a la deuda que el club tiene con él, pretendiendo pagar solo el 50%.

• LEER MÁS: Pierotti, a punto de firmar un nuevo contrato con Colón

Luego Matías Fritzler se metió en temas deportivos: "El jugador no se mete en el armado del equipo. Al menos, no debería preocuparse por esos temas. Eso nunca me pasó a mi. Cuando fui a Colón elegí el proyecto antes que otra cosa. En cuanto a la esencia del mediocampista central, nunca cambió para mí. Se le fueron sumando otros factores tácticos al juego".

Matías Fritzler.jpg Matías Friztler dijo que es "absurdo" pensar en hablar de un contrato sin "resolver lo otro". Prensa Colón

Luego Polaco no dudó cuando se le consultó sobre la quita de los descensos hasta 2022: “Ningún jugador quiere que los quiten. Va en contra de la competencia del juego. No le hace bien al fútbol que no haya descensos”.

• LEER MÁS: ¿Al Pulga Rodríguez lo quiere Peñarol?

En el final, Matías Fritzler ponderó el fervor y la pasión que tiene el hincha de Colón: “La gente hace grande a un club. Es impresionante como se vive la pasión en el interior. Sobre todo en Santa Fe".