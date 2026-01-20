Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán, tajante sobre la salida de Pulga en Colón y lo que falta para completar el plantel

Tras el 2-0 ante Miramar Misiones en la Serie Río de La Plata, el DT de Colón, Ezequiel Medrán, hizo su balance y reveló los refuerzos que faltan

20 de enero 2026 · 22:45hs
Medrán, tajante sobre la salida de Pulga en Colón y lo que falta para completar el plantel

Ezequiel Medrán se mostró conforme tras el debut victorioso de Colón en la Serie Río de La Plata. Luego del 2-0 ante Miramar Misiones, el entrenador analizó el contexto de la pretemporada con un plantel en formación y que están lejos aún del rendimiento ideal.

“Conforme, porque la idea era sumar minutos después de dos semanas con cargas. Era empezar a andar y ganar ritmo. Fueron buenas sensaciones. Es un equipo nuevo, por lo que el ideal recién aparecerá en la competencia. Sumar minutos nos pondrá fino”, explicó el DT.

Medrán también se refirió a la búsqueda de una identidad clara, alineada con la historia del club. “La identidad que vamos buscando, alineado con el ADN de Colón, lo encontraremos en el campeonato. Sabemos lo complejo que es el torneo, pero queremos ser protagonistas y nos estamos preparando para eso”, aseguró.

En cuanto al funcionamiento, el técnico destacó la intención de construir un equipo equilibrado y competitivo: “Buscamos encontrar sociedades y equilibrio en todas las líneas. Se abrió ya el arco siempre con un equipo que sepa competir bien”. No obstante, fue cauto a la hora de sacar conclusiones: “Es muy temprano para sacar conclusiones a fondo, pero las sensaciones son buenas. Tenemos que ser más ágiles y dinámicos, pero hay que entender el momento en el que estamos”.

Medr&aacute;n sac&oacute; las primeras conclusiones de Col&oacute;n.

Medrán sacó las primeras conclusiones de Colón.

Pensando en lo inmediato, Medrán detalló el exigente cronograma de amistosos que tendrá el Sabalero en los próximos días: “El proceso uno trata de minimizarlo para competir, entonces la idea es sumar minutos. Mañana (por este miércoles) tenemos un partido con la Selección de Paysandú, otro el viernes (contra Paysandú FC) y el sábado uno final con un equipo de Uruguay. Luego estará el del 28 ante Patronato y analizamos hacer uno más. Si no, será contra la reserva”.

Lo que falta en el mercado para Colón

En relación al mercado de pases, el entrenador fue claro sobre las prioridades: “Venimos bien con las cargas y ahora tendremos una semana más para prepararnos. Quizás haya que retocar algunos puestos. Estamos buscando un central izquierdo. Al irse Talpone también nos abre la chance de sumar otro volante mixto. Estamos trabajando en busca de cubrir las necesidades. Hay jugadores en carpeta y ojalá en la semana pueda haber más novedades”.

La salida de Pulga en Colón

Por último, Medrán se refirió a la salida de Pulga Rodríguez: “Fue todo con la claridad que tuvimos desde el principio, con un diálogo fluido, incluso en el final del proceso. Sobre todo cuando hubo que tomar una decisión y entiendo sus sensaciones, por lo importante que es para Colón. Pero creíamos que en este proceso necesitábamos otra cosa y avanzamos”.

