Neris vio el partido ante Mitre y se sumó a los trabajos en Colón

En las últimas horas, José Neris fue noticia por haber estado en la tribuna de Peñarol como un hincha más en el clásico uruguayo, pero luego viajó a Santa Fe para sumarse a Colón . Llegó justo para ver el partido ante Mitre en el Brigadier López, cuyo saldo no fue el mejor.

Es así como desde este martes se integra a las prácticas mientras se define si se quedará o finalmente se marchará de nuevo. El Sabalero es dueño del 65% del pase (está al día con las cuotas) y de los derechos federativos, por lo que escucha ofertas. Mientras tanto, lo cuenta.

Quizás ahora el escenario del delantero cambie, ya que con Iván Delfino quizás no iba a tener muchas chances, ya que le había bajado el pulgar por el desplante de no responderle los mensajes. Ahora que no está, habrá que ver lo que decide el próximo DT o Martín Minella, que toma el equipo de manera interina.

La decisión de Colón en torno a José Neris

Mientras el atacante se acopla tras finalizar su préstamo en Peñarol, la determinación de la dirigencia sería solo liberarlo mediante una venta y no por un préstamo. Justamente su representación estaría manejando sondeos por cesiones. En caso que no haya nada, como ahora, en el Sabalero lo cuentan, porque es patrimonio.

El tema es lo que quiere hacer el propio Neris, que hasta acá mostró no tener muchas ganas, pero pudo haber cambiado. A esperar...