Qué chances hay de que Ignacio Lago se vaya de Colón

"Hace tiempo que lo vengo diciendo, me vengo sintiendo bien, estoy feliz. Me amoldé muy bien a lo que fue el club, a la ciudad. Siento un cariño muy grande de parte de la gente y eso quizás se traslada dentro de la cancha, pero bueno esas buenas sensaciones creo que son el premio de los buenos resultados que estoy teniendo", manifestó Ignacio Lago, una de las figuras de la temporada en Colón , en diálogo con Sol Play (FM 91.5).

Mientras que más adelante, Ignacio Lago remarcó: "Hay cosas que quizás escapan de mi mano, si me preguntas a mí, obvio que me encantaría quedarme porque la verdad me estoy sintiendo muy bien. Siento que puedo sacar mucho potencial de mí acá, entonces ojalá pueda continuar".

La situación de Ignacio Lago en Colón

Ignacio Lago llegó a Colón en el mercado de pases de verano, como forma de pago para la salida de Rubén Botta, quien terminó recalando en Talleres. Junto al extremo izquierdo llegó Bruno Juncos, quien no se pudo afirmar de la misma manera en el equipo titular.

Lago.jpg Prensa Colón

Ignacio Lago venía de un paso por Atlético de Rafaela, donde no había tenido el gran rendimiento que mostró en esta primera parte del torneo con la camiseta de Colón. Talleres decidió prestárselo a Colón, más allá que en la negociación también ingresó una suma importante de dinero.

El estilo Talleres en Ignacio Lago

Desde Córdoba se informa que Talleres, por el estilo de su presidente Andrés Fassi, cada vez que presta un jugador se guarda la chance de repescarlo, como ocurrió con Augusto Schott, quien estuvo en Colón y en junio del año pasado se lo sacó para colocarlo en Newell's.

Desde Colón se destaca que hay una cláusula de compra por el 50% de la ficha de Ignacio Lago, quien tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año. Incluso, UNO Santa Fe reveló hace un par de días de un pedido del presidente Víctor Godano para los referentes del plantel para que convenzan a aquellos jugadores que están brillando en esta temporada y podrían tener la chance de marcharse para que se queden como mínimo hasta el final del certamen.

De esta manera, hay versiones cruzadas en torno al futuro de Ignacio Lago, ya que desde Colón se ajustan al contrato hasta el 31 de diciembre con la opción de compra pertinente, en tanto que desde Córdoba se indica que Fassi reconoció que como en cada préstamo, como se desarrolló más arriba, siempre se reserva la chance de repesca, la cual se estaría analizando.