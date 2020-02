Colón recuperó algo de tranquilidad en medio de tanta malaria deportiva con el empate ante Defensa y Justicia. Quizás el punto suene a muy poco ante la necesidad imperiosa de ganar para incrementar el promedio, pero si se tiene en cuenta que llevaba cinco derrotas en fila y 11 como visitante, es por lo menos para no despreciar. Ahora todo pasará por ver si puede hacerlo valer con la obtención de la victoria ante Racing el próximo viernes en Santa Fe.

Una parada altamente exigente, mucho más después del triunfo de la Academia en el clásico de forma épica –llegó al 1-0 con nueve jugadores–, que le dio una inyección anímica todavía más importante. Este es el escenario que deberá afrontar este grupo, que de a poco va captando la idea del entrenador Diego Osella.

Diego Osella práctica.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Sabiendo las necesidades, hay un plantel largo y con opciones a las que apelar en caso de ser necesario cambiar. Hasta el momento no se repitió una formación, aunque no sería extraño que pueda darse en este cotejo por la 20ª fecha. Esto atendiendo a que el DT quedó muy conforme con la solidez y el orden, y de no ser por la escasa eficacia no se llevó el triunfo.

Pero eso ya es cosa del pasado y ahora el Rojinegro se enfoca en el presente. Se viene una de esas denominadas semanas cortas y por eso desde este miércoles se irán conociendo seguramente algunas pistas del plan a desplegar ante el último campeón. Para eso será importante el seguimiento que se le haga a Rafael Delgado, que habría terminado el cotejo en Florencio Varela con una molestia en un bíceps femoral. Se irá viendo su evolución y por eso sería una de las dudas. Una posibilidad era que se realice estudios médicos para tener el diagnóstico y contemplar si llegará en condiciones.

Rafael Delgado.jpg Prensa Colón

El resto de los jugadores están a disposición, por lo que se auguran días de trabajos intensos y mucha planificación táctica. Aunque con la mirada estará en el lateral izquierdo, que fue uno de los jugadores solicitados por el técnico para este semestre. Hasta el momento mostró que llegó para ser titular y estuvo en los tres partidos compartiendo la línea de fondo con Alex Vigo, Emmanuel Olivera y Rafael García.

En caso de que no pueda estar, Gonzalo Escobar es el reemplazante natural. Pero hay que esperar.