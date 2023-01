Físicamente está óptimo, pero entrenar solo no es lo mismo que hacerlo en alto nivel con el resto del plantel y por eso deberá hacer un reacondicionamiento. Sin embargo, cuando se pensaba que iba a ser una pieza esperada por el entrenador, se plantó siendo categórico.

"En el comienzo de año dije que era un tema que trataba la directiva. Tiene contrato y no se resolvió su situación aún. Se presentó, porque justamente tiene contrato. Llega treinta y pico de días después. Por respeto a su persona, le comenté que nosotros estamos partiendo a Uruguay y que quisiera que se regularice su situación. Tanto para un lado como para el otro. Eso es lo que pude hablar. La directiva sigue trabajando en el tema y nosotros seguimos nuestro camino", relató.

Marcelo Saralegui.jpeg Marcelo Saralegui confirmó que no tiene en cuenta a Pulga Rodríguez en Colón por "respeto a sus compañeros, que hace un mes están trabajando".

Pero luego fue al hueso: "En estos momentos no está en mi cabeza. Porque no se presentó como sus otros compañeros. En su momento manifestó que no quería seguir en el club y nadie me comunicó otra cosa, por eso nosotros seguimos nuestro camino. Hay nombres que se están por concretar en el puesto de él. Entonces no puedo ir para atrás. Yo tengo que seguir".

Marcelo Saralegui no esquivó el tema e insistió en algo que podría deparar en más capítulos, en una postura que le podría pasar factura a Pulga Rodríguez: " No lo puedo tener en cuenta, porque yo ya planifiqué. No es bueno tener un jugador en conflicto y por eso queremos que se resuelva su situación. Es un tema de respeto para el plantel. Del sacrificio y el trabajo de los otros jugadores que empezaron hace un mes. Necesito que resuelva primero su situación personal".