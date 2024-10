Teuten se ilusiona con su chance en Colón: "Estoy a la orden y me siento bien para jugar"

Más que nada, para contar con ventaja deportivo en el inicio del octogonal. La principal duda para el DT Diego Osella es quién será el lateral izquierdo ante las lesiones de Facundo Castet y Nicolás Fernández. Está Edhard Greising, pero hace tiempo no es considerado y su situación sería la misma. Justo este jueves volvió a entrenar a la par el uruguayo Andrew Teuten, que se ilusiona con tener su chance.

"Es un día que me deja muy contento, porque entrené normal con el grupo. Feliz y con ganas para lo que viene", comentó el zurdo luego de la práctica en el predio en charla con LT10 AM1020.

Andrew Teuten.jpg Andrew Teuten trabaja a la par en Colón.

Andrew Teuten, a disposición en Colón

Desde que regresó hace varios meses luego de terminar el préstamo en Montevideo City Torque, no pudo jugar: "Lo venía siguiendo a Colón, porque sabía que era una posibilidad y venía jugando en Uruguay. Siempre pensé que podía aportar y esperemos termine siendo así".

Luego, narró detalles de los escollos que tuvo, donde entre otras cosas tuvo que acordar una cuantiosa deuda que la comisión anterior no cumplió: "Pasó mucho tiempo. Fue un inicio complicado más allá de lo futbolístico. Con cosas que cuestan explicar, pero que ya se resolvieron. A partir de ahí siempre estuve a la orden y me lesioné. Me tocó estar un mes y medio parado, con una recaída. Un par de golpes inesperados, porque no me había pasado nunca. Siempre tuve claro que mis intenciones eran buenas para resolver la situación. Si el club precisaba que me fuera, estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. Lo importante es que estamos todos por el mismo camino".

Otra situación es la adaptación a la Primera Nacional, luego de jugar en la Primera de Uruguay: "Aproveché quizás el tiempo afuera para conocer un poco más la categoría. Pensar qué tengo que hacer si me toca jugar. Traté de enfocarme en lo mío y trabajar cada día para estar mejor y ayudar a mis compañeros".

Teuten pide pista en Colón

Pensando en el cotejo ante Atlético de Rafaela, sabe que está con lo justo, pero se anota para ir por izquierda: "Uno siempre quiere jugar y peleo para eso. Después el que decide es el técnico. Entrenar todos los días y no jugar es duro, así que ojalá pueda terminar jugando. Sino, ir por el objetivo más allá de lo individual. Me siento preparado donde el técnico me quiera poner. Estoy con confianza. No hablé personalmente con Diego, pero recién este fue el primer día e iremos viendo cómo marcha todo. Estoy a la orden y me siento bien".

"El grupo está bien, con fuerzas y ansias de lograr el objetivo. Unidos más que nada y creo que nos van a encontrar bien parados", acotó el marcador de punto.

En el final, fue lacónico sobre cómo quedó su situación contractual, cuando se pensaba que había renovado: "Tengo contrato hasta diciembre y a partir de ahí quedaría libre".