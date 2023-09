Toledo, al hueso en Colón: "Nunca fuimos los mejores ni ahora somos los peores"

Espínola: "Era un partido que planeamos de una forma y no salió"

Como suele pasar, pocos jugadores hablan después, a excepción de Javier Toledo, que tuvo un par de minutos en el segundo tiempo, pero poco pudo hacer: "Son sensaciones feas y amargas, porque queríamos los tres puntos. Pero hay que dejar esto atrás y corregir cosas, porque se vienen dos partidos claves de local".

"Estamos a tiempos de corregir, por eso nos vamos tristes y molestos, porque teníamos la posibilidad de quedar arriba", agregó el atacante.

¡LA GLORIA SE LO DIO VUELTA AL SABALERO EN UN PARTIDAZO! | Instituto 3-1 Colón | RESUMEN

Asimismo, remarcó: "Nunca fuimos los mejores ni ahora somos los peores. El grupo está fuerte y sabemos lo que queremos".

Posteriormente, Toledo criticó el arbitraje de Hernán Mastrángelo: "La jugada del penal no la revisaron y se notó, pero son decisiones. Hay que seguir trabajando. No queda otra. Nos vamos con más bronca por eso, porque no cuidamos bien la pelota parada. Es un punto que necesitamos mejorar, porque nos hicieron muchos de esa manera".