Una preocupación menos para Osella en Colón pensando en el partido ante All Boys

De cara al partido ante All Boys por el octogonal de la Primera Nacional, el DT Diego Osella tiene un factor menos del que preocuparse en Colón

Colón sabe que después del lunes no hay mañana si no le gana a All Boys en el octogonal de la Primera Nacional. Solo ese resultado le sirve para seguir adelante en busca del segundo ascenso, por lo tendrá que hacerse fuerte de visitante por más que le haya costado tanto en la temporada.