La madre de Diego Román pidió justicia y apuntó contra el padre y la madrastra del chico

La madre de Diego Román anunció que este jueves se reunirá con el fiscal que investiga el asesinato de su hijo de 12 años. En diálogo con la prensa durante una manifestación en la ciudad de Recreo para pedir justicia, María dijo que le pedirá al fiscal que encarcele al padre y a la madrastra de la víctima ya que consideran que tienen responsabilidad directa sobre lo que le pasó al chico, a pesar de no contar con pruebas.

"Hasta que el fiscal nos de una respuesta mañana (por el jueves), no vamos a decir nada. Solamente pedir justicia y que el culpable pague; y queremos la detención del padre, porque él y la madrastra tienen la culpa. Ellos dos deberían estar presos desde el primer instante en que Diego se perdió", sostuvo.

"¿Por qué él está escondido?, ¿por qué desde que mi hijo se perdió el tiene custodia policial?", se preguntó y cuestionó: "Él tiene cuatro (patrullas) y a mi hijo solo lo buscaba una patrulla y la gente del barrio. Él nunca dio la cara, no fue a velar a su hijo solamente recibimos el cuerpo y estuvo media hora y se desapareció. No estuvo en el velorio de su hijo como sí lo estuvo toda la comunidad, como estuvo mi familia".

Luego la mujer siguió con los argumentos contra el padre: "No estuvo en las marchas ni en los rastrillajes, como estuve yo. De parte de la familia de ella tampoco, nadie puso un pie. Y él principalmente por qué no sale a pedir justicia por su hijo si no tiene nada que ver".

Al ser consultada sobre si alguna vez Diego le comentó que era golpeado por su padre, la mujer contestó: "No, porque él los tenía amenazados de no acercarse ni a mí ni a mi familia".

"Mañana al mediodía tengo la reunión con el fiscal y le voy a reclamar la detención del padre y la madrastra. ¿Qué están esperando?", agregó.

En tanto, ante la pregunta de si cuenta con algún elemento de prueba para incriminar al padre del niño o a la madrastra, respondió: "No, pero ellos dieron todo el indicio de cómo terminó así Diego. Ellos saben por qué se fue Diego ese día de la casa".