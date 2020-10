Fabián Bochatay: "Apostamos a la participación de la mujer"

"En primera instancia había manifestado el deseo de continuar, porque creo que en las renovaciones. Considero importante que los equipos se renueven. No está bueno que un dirigente se estanque mucho tiempo en un mismo lugar. Pero bueno, la mayoría de los clubes insistieron en hacer un período más, y por supuesto que acepté la propuesta" comenzó expresando Fabián Bochatay a UNO Santa Fe.

El reelecto presidente de la Asociación Santafesina de Vóley remarcó que "Lo que hicimos fue incorporar más secretarías y más cargos, por fuera de la comisión, entonces ampliamos la base. Así agregamos dos mujeres más, así fue la intención que teníamos, apostar a la participación de la mujer, tal como lo hicimos en la Federación provincial. La secretaría de la mujer y disidencias significó que hoy más de cuarenta mujeres, en la provincia, ligas al vóley de diferentes nutrientes, arbitraje, conducción técnica, jugadoras, trabajando con un fin común".

image.png El dirigente destacó que la presencia de la mujer en la ASV es cada vez mayor.

Bochatay agregó que "se trabaja en corregir las inequidades que hay porque las hay en algunos clubes y en algunas asociaciones. También se busca abordar cuestiones como el maltrato, la discriminación por la misma condición, entonces no podemos negar que eso existe. En todas las organizaciones eso pasa, y en la nuestra hemos trabajado para que eso no ocurra. Entonces hay que buscarlo, detectarlo y trabajar con ello".

El exvicepresidente de la Federación Argentina de Vóleibol contó que "el eje es la capacitación y la formación, por eso es la cantidad de cursos que estamos preparando para trabajar con todos los entrenadores de la provincia, con dirigentes de clubes, en todo lo que tenga que ver con la ley Micaela, que es la herramienta más importante que tiene la provincia para trabajar en ese sentido. Bueno, entonces todo eso lo queremos reflejar en la ASV, y con los clubes que cuando se realizó la asamblea nos pusimos de acuerdo y llegamos a esta determinación. Se sumaron dos mujeres, a las dos que ya estaban, con lo cual son cuatro las que están trabajando".

Al respecto agregó que "Es muy importante contar con mujeres en la ASV, muchas de ellas son muy jóvenes, y en el caso de Clara es una chica de algo más de 20 años, pero muy comprometida con toda esta mirada que le queremos dar. Entonces estoy agradecido del apoyo de todos los clubes, y se ha trabajado mucho en esta etapa de pandemia por el bienestar de los clubes.Sigo sosteniendo que son la célula madre del deporte, y necesitamos de ellos fundamentalmente. Porque sin los clubes no hay deportes".

Objetivos más que claros

"Los objetivos a corto plazo es la de instalar una competencia virtual que ya la tratamos con los clubes. Se está por estas horas redactando la reglamentación, pero va a ser una competencia muy atractiva. Ya tenemos el ejemplo armado, y de acá a una semana vamos a hacer una plenaria de clubes donde lo vamos a poner en funciones. Para que a fines de octubre o principios de noviembre pueda ponerse en marcha" destacó el profesor Bochatay.

El reelecto presidente de la ASV consideró que "Pueden participar todas las categorías de Sub 14, Sub 16 y Sub 18, solamente con los menores, tanto en varones como en mujeres, y los clubes que quieran a poner a competir a sus equipos lo podrán hacer. A corto plazo ese es el trabajo que tenemos en vista, porque la competencia entre clubes en un estadio se va a dilatar durante un tiempo mayor".

image.png Bochatay destacó que se trabaja para tener beach vóley durante el verano próximo.

El dirigente voleibolístico expresó que "No veo que podamos tener competencia tradicional en lo que queda del año, pero igual tenemos que buscar la forma de ponernos a competir. De la misma manera estamos preparando la temporada de verano, donde casualmente estuvimos reunidos con la secretaría de beach, dirigentes y jugadores, comprometidos a armar una competencia desde diciembre. El torneo de beach, distanciado y manteniendo el cumplimiento de los protocolos, se van a poder hacer con todas las garantías. Ese es el segundo objetivo para los próximos tres meses".

"Lo que puede llegar a pasar a partir de marzo no lo sabemos. El largo plazo es pensar en marzo, y la verdad es que hoy estamos muy focalizados con los problemas que están pasando los clubes en este presente y ver que la competencia mejore. Saludamos esta apertura que estuvo haciendo la provincia en estas semanas, permitiendo oxigenar con algún recursos los clubes, y es algo que está empezando a notarse. No es la cantidad y el monto que necesitan las instituciones, pero es lo que veníamos solicitando. Del mismo modo que lo cuestionábamos en su momento, cuando se demoraba mucho, es preferible tarde que nunca" finalizó señalando Fabián Bochatay a UNO Santa Fe.