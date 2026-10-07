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La Justicia archivó la causa y Gonzalo Morales regresará al plantel de Barracas

Gonzalo Morales, con pasado en Unión, había sido apartado mientras avanzaba la investigación de la causa por violencia de género y ahora podrá retomar.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2026 · 19:19hs
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La Justicia archivó la causa y Gonzalo Morales regresará al plantel de Barracas

Gonzalo “Toro” Morales recibió una resolución judicial que modificó su situación y le permitirá regresar al plantel profesional de Barracas Central. El delantero, exjugador de Unión, había quedado apartado mientras se desarrollaba una investigación a partir de una denuncia por violencia de género. La Justicia dispuso finalmente el archivo de la causa y el futbolista comunicó la decisión públicamente.

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Morales retomará los entrenamientos

La determinación judicial habilitó al delantero a reincorporarse a la dinámica del plantel profesional de Barracas Central, después de un período en el que permaneció al margen de las actividades del equipo mientras se llevaban adelante las actuaciones correspondientes.

Morales fue quien informó la resolución a través de sus redes sociales. En su publicación, sostuvo que la investigación fue archivada y afirmó que no se encontraron elementos que permitieran sostener los hechos que habían sido denunciados.

A partir de esta decisión, el atacante volverá a trabajar junto al resto de sus compañeros y quedará nuevamente a disposición del cuerpo técnico del conjunto de Barracas.

El regreso de un jugador con pasado en Unión

La situación había obligado a Morales a mantenerse separado del plantel durante el desarrollo de la investigación. Ahora, con el archivo de la causa, su panorama deportivo cambia y podrá volver a entrenarse con el equipo profesional.

El delantero, que tuvo un paso por Unión, buscará recuperar progresivamente su lugar dentro de la consideración del entrenador. Su reincorporación se producirá en los próximos entrenamientos, aunque su regreso a las convocatorias dependerá de las decisiones que tome el cuerpo técnico.

De esta manera, Morales vuelve a quedar integrado al plantel de Barracas Central luego de haber permanecido apartado por la situación judicial que atravesaba.

Gonzalo Morales Barracas
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