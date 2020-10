Nueva Zelanda se quedó con la Bledisloe Cup

Los puntos de Nueva Zelanda se concretaron con tries Richie Mo'unga (2), Karl Tuinukuafe, Dan Coles, Rieko Ioane y Jordie Barrett, cinco conversiones y un penal de Mo'unga, mientras que el local sumó un try con Noah Loesio.En Nueva Zelanda recibieron tarjeta amarilla Jordie Barrett, en el primer tiempo, y Shannon Frizell.

31102020 f2 tri nations nueva zelanda australia en brisbane.jpg El triunfo le permite a Nueva Zelanda hacerse por decimoctava ocasión con la Copa Bledisloe. Prensa Sanzaar

Por la segunda fecha del Tres Naciones, que en está ocasión no es el Rugby Championship por la deserción del seleccionado campeón mundial de Sudáfrica, Wallabies y All Blacks volverán a jugar el sábado próximo en el Suncorp Stadium de Brisbane a las 5.45 de nuestro país, en el cuarto juego de la Bledisloe. Los Pumas debutarán el 14 de noviembre ante Nueva Zelanda, por la tercera fecha en el Bankwest de Sydney a las 3.10 (hora de la Argentina).

La Bledisloe Cup quedó por 18° vez consecutiva en poder de los All Blacks ya que se define al mejor de cuatro cotejos y Nueva Zelanda de local igualó 16-16 (en Wellington) y ganó 20-7 (Auckland), sumando un nuevo triunfo hoy logrando un 2-0 en victorias que ya es inigualable y el cuarto juego sólo será un trámite.

31102020 f3 tri nations nueva zelanda australia en brisbane (1).jpg Australia y Nueva Zelanda volverán a medirse el próximo fin de semana en Brisbane. Prensa Sanzaar

El partido se definió en el primer tiempo, con un Nueva Zelanda arrasador guiado por un notable medio apertura como Richie Mo'unga quien hizo dos tries y estuvo muy cerca de sumar un tercero, desbordando por donde quiso a la defensa wallabie bajo la lluvia.

La unión de la capacidad y precisión de los All Blacks y los errores de los locales, con pérdidas de balones inexplicables, hicieron de ese primer tiempo una exhibición de los neozelandeses que se retiraron con un 26-0 con el triunfo asegurado.

El segundo tiempo más que nunca "completó" el partido, las acciones no tuvieron la continuidad del primero, los All Blcks no jugaron con la misma intensidad, aunque volvieron a quebrar el ingoal local, y el juego se hizo confuso. De esta manera Nueva Zelanda, el candidato a ganar el certamen, picó en punta y con punto bonus ofensivo sumando cinco puntos, esperando el nuevo cotejo ante los locales y los dos ante Los Pumas.