El piloto de Humboldt buscará seguir siendo competitivo y alcanzar buenos resultados que le permitan llegar a fin de año con chances en el campeonato. La intención de Claudio Pfening, responsable del equipo, es entregarle al joven pero experimentado piloto, un buen medio mecánico a Ian para que tenga una rápida adaptación y esté entre los puestos de adelante en la segunda prueba de fuego de la temporada.

image.png El Toyota Corolla de Ian Reutemann con el que afrontará la segunda fecha del campeonato en Buenos Aires.

"Para nosotros la verdad es que no hubo mucha cuarentena, trabajamos, e hicimos varias cosas. Estuvimos atentos al auto, se hicieron muchas cosas, y como te decía para nosotros la cuarentena fue muy poca. Todo obviamente que preparando todo para cuando llegue la carrera, así que contento, y ahora volviendo al Top Race. Ya hicimos dos fechas del TC Mouras y estamos enfocados en lo que se viene" le dijo el piloto Ian Reutemann a UNO Santa Fe.

El volante oriundo de la localidad de Humboldt consideró que "a Buenos Aires vamos con muchas expectativas, con muchas ganas, con entusiasmo porque ya estuvimos viendo el auto, está todo perfecto, y vamos con ganas de volver a las pistas y con las mejores expectativas por poder estar. También con las ganas de repetir lo de la primera fecha en Entre Ríos".

También comentó que "nosotros entrenamos mucho, hice mucho entrenamiento de karting antes de volver a subirme a un auto, por lo que cuando me tocó regresar no me costó mucho. Obviamente que el estar tanto tiempo parado a todos nos cuesta, volver después de tanto tiempo en medio de una situación que nunca antes nadie vivió".

El campeonato de la Top Race Series tiene como puntero a Ian Reutemann (Toyota) con 25 puntos, seguido por Stefano Di Palma (Fiat) con 19, Franco Morillo (Fiat) 17, Lucas Gambarte (Chevrolet) y Ariel Persia (Chevrolet) 12, Adrián hamze (Fiat) y Santiago Piovano (Toyota) 11.

image.png El humbolense Ian Reutemann ganó en la primera fecha en Concepción del Uruguay.

El cronograma del fin de semana establece prueba de pilotos debutantes este viernes por la tarde. En la jornada de sábado a las 9.40, será el primer entrenamiento del Top Race Series, mientras que el segundo será de 11.40 a 12.10. alas 12.55, todos juntos, será la clasificación carrera 1, y de 13.50 a 14.05, la clasificación carrera 2. A las 16.10, será la carrera 1 a un máximo de 35 minutos. Por su parte, el domingo, a las 11.45, será la largada de la carrera 2, a 35 minutos de duración.