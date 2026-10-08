La nueva cárcel de Recreo ya está al 90% de su capacidad en pleno operativo de traslado de detenidos

La Unidad Penitenciaria Nº 9 incrementó de 738 a 802 la cantidad de personas alojadas entre el 12 y el 27 de septiembre , en simultáneo con la realización de los Juegos Suramericanos.

La nueva cárcel de Recreo ya está al 90% de su capacidad tras trasladar a más de 800 detenidos

La recientemente inaugurada Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo continuó recibiendo personas privadas de la libertad durante los Juegos Suramericanos, como parte del operativo que el Ministerio de Justicia y Seguridad lleva adelante para trasladar detenidos desde dependencias policiales a establecimientos del Servicio Penitenciario.

El 12 de septiembre, la unidad alojaba a 738 personas: 542 varones y 196 mujeres. Al 27 de septiembre, la cifra había ascendido a 802: 544 varones, 255 mujeres y tres personas trans. El aumento neto fue de 64 personas alojadas en quince días.

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“El plan de seguridad del gobernador Maximiliano Pullaro incluye a la Policía en la calle y un control cada vez más estricto de las personas detenidas en las cárceles. Para ello es necesaria una obra penitenciaria que no se detiene. En unos meses estaremos inaugurando El Infierno y, mientras los santafesinos disfrutaban de los Juegos Suramericanos, de Capi y de los atletas, en un acontecimiento histórico, continuamos con los traslados de reclusos a la nueva cárcel de Recreo hasta casi completar su capacidad”, sostuvo Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Pablo Cococcioni.

Movimiento de detenidos

El movimiento también amplió la procedencia territorial de la población penitenciaria. El 12 de septiembre había internos provenientes de las unidades penitenciarias Nº 1, 2 y 4; de las subunidades de Santa Fe y Rosario; y de las Unidades Regionales I, II y V. Para el 27 de septiembre se habían incorporado, además, personas procedentes de las Unidades Regionales VI, VII, IX, XI, XII, XVI, XVIII y XIX.

Entre los principales incrementos se destacan la Unidad Regional XIX, con 21 personas más; la Unidad Regional I, que pasó de 43 a 61 alojados; y la Subunidad Nº 2 de Rosario, que aumentó de 38 a 50.

Recuperar el edificio de la cárcel de mujeres de Santa Fe

“Este movimiento dentro del Servicio Penitenciario no solo permite empezar a oxigenar el sistema mientras terminamos de construir las 7.000 plazas, sino también recuperar un edificio como la cárcel de mujeres de Santa Fe, que estaba en el casco histórico de la ciudad. Ahora pasará a ser un museo y el barrio tendrá un ritmo más acorde con sus características”, añadió Masneri.

La continuidad de los traslados se produjo en simultáneo con el despliegue extraordinario de seguridad dispuesto por la Provincia para los Juegos Suramericanos. Desde su inauguración, el 3 de septiembre, la UP Nº 9 -con capacidad para 891 personas- se incorporó como una pieza central del proceso para descomprimir las comisarías y devolver efectivos policiales a tareas de prevención y seguridad en las calles.

Con 802 personas alojadas al 27 de septiembre, la unidad había alcanzado alrededor del 90 % de su capacidad, mientras continúa el reordenamiento de detenidos provenientes de distintas jurisdicciones de la provincia