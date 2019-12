Peligro del plástico: "Los basurales a cielo abierto contaminan la Laguna Setúbal"

La problemática de la basura, el plástico y la contaminación de la Laguna Sétubal es un tema que hace unos meses, y más aun con la bajante de los ríos, se convirtió en noticia repetida.

La problemática hizo que varios santafesinos de manera voluntaria se congregaran para hacer distintas acciones al respecto, siempre relacionados con la cuestión de limpiar la basura que quedó al descubierto a la vera de las playas.

El fin de semana pasado, más precisamente el sábado 30 de noviembre, Cecilia Moscovich, docente de la escuela Normal, realizó junto a un grupo de voluntarios una jornada de limpieza en zona de Adelina Este, en la vecina ciudad de Santo Tomé. Siete personas se congregaron para reunir en apenas tres horas 31 bolsas de consorcio repletas de basura.

adelina 3.jpg Los trabajos de limpieza realizados en la zona de Adelina Este en Santo Tomé. Facebook

El trabajo lo hicieron con la colaboración de la empresa Purina y también del club Náutico de la vecina ciudad. Tuvieron la intención de acercar los residuos a la planta de clasificación de Santa Fe (la cooperativa Dignidad y Vida Sana)pero la calidad de lo juntado no era apto para su rescate.

Cecilia dialogó con UNO en la Radio, el programa que se emite de lunes a viernes por FM Sol 91.5. En la oportunidad, contó cómo nació la iniciativa, la necesidad de trabajar en conjunto por el medio ambiente y la colaboración política para buscar una solución.

“Lo hacemos porque nos entristece y no queremos que siga pasando. Nuestra idea es colaborar y reducir el problema que representa el plástico principalmente, que contamina todo el sistema fluvial, no solamente la Laguna Setúbal, sino que cualquier persona que ande por el río puede ver botellas flotando y bolsas. Ahora que el agua bajó se dejó al descubierto que todo el lecho del río está lleno de plástico”.

Adelina Este es el barrio que está al final de los Cuarteles a la vera del río Coronda, en la vecina ciudad de Santo Tomé. Si bien no es un lugar explotado turísticamente, sí es muy usado por los lugareños los fines de semana y los pescadores.

“Yo lo conozco porque remo y paso mucho por la zona de las Islas -manifestó la docente- y este año particularmente por la bajante del río. La cantidad de la basura, se encuentran inodoros, cisternas, pañales de adultos, juguetes, lo que te puedas imaginar. No es algo que la gente deje cuando va a la playa sino que es algo que arrastra el río de basurales a cielo abierto en la Costa. Por ejemplo en Rincón y Arroyo Leyes los municipios por no pagar el traslado al relleno sanitario de Santa Fe, depositan toda la basura en el bañado de La Setúbal entonces cuando el agua sube, la arrastra. En Alto Verde y en Varadero Sarsotti ocurre lo mismo y el problema es grave”.

Los basurales a cielo abierto

Cecilia explicó que el problema de basurales a cielo abierto es una de las principales fuentes que colaboran a la contaminación del agua. “Su existencia en la zona del valle de inundación de la Laguna Setúbal, viola muchas leyes ambientales y no se han hecho reclamos al respecto. Lo que uno debe saber es que el plástico se rompe en micropartícula, que se dispersan luego en el agua y también en los peces. Así, por ejemplo, es que al consumir pescado, nosotros también lo estamos consumiéndo. No es bueno que los animales estén conviviendo con esto y si no se hace nada, sigue creciendo”.

Por otra parte rescató algunas acciones que se realizaron, en este caso desde el gobierno de la ciudad en lo que respecta a la conciencia ambiental. “Hay algo que se ha hecho pero quedó a mitad de camino, como es la separación diferenciada de residuos. Al comienzo tuvo difusión pero con el correr del tiempo se fue perdiendo y la gente muchas veces no lo sabe. A mi me pasa en el aula, que lo trabajamos dentro de la materia de Economía en la escuela Normal, dónde ejerzo la docencia, y me doy cuanta que son muchas las familias que no lo saben y no se hace. Entonces la basura de los lunes y jueves llega muy sucia a los clasificadores y no se puede hacer el proceso necesario de clasificación para luego reciclar”

Para la docente, la difusión y concientización e incentivar a los vecinos que realicen este tipo de acciones es una buena manera de involucrar a los ciudadanos y cuidar lo que uno tiene “Pero siempre, con el acompañamiento político para que verdaderamente se lleven a cabo”, definió.