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Ruta 94: Papel Prensa comenzó a operar con los primeros bitrenes de 75 toneladas desde Teodelina hacia Buenos Aires

La empresa comenzó a utilizar estas formaciones para trasladar materia prima forestal hacia su planta de San Pedro. El corredor fue habilitado por Vialidad Provincial y permite el tránsito de unidades de mayor capacidad de carga en el sur santafesino.

8 de octubre 2026 · 18:33hs
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Ruta 94: Papel Prensa comenzó a operar con los primeros bitrenes de 75 toneladas desde Teodelina hacia Buenos Aires

Ruta 94: Papel Prensa comenzó a operar con los primeros bitrenes de 75 toneladas desde Teodelina hacia Buenos Aires

Ruta 94: Papel Prensa comenzó a operar con los primeros bitrenes de 75 toneladas desde Teodelina hacia Buenos Aires

Papel Prensa comenzó a utilizar bitrenes de hasta 75 toneladas en la Ruta Provincial 94, en un corredor habilitado en el sur de Santa Fe que conecta la zona de Teodelina con el límite interprovincial con Buenos Aires.

La medida permite a la empresa utilizar formaciones de mayor capacidad para trasladar materia prima forestal, principalmente rollizos y troncos provenientes de plantaciones de la región, hacia su complejo industrial ubicado en la localidad bonaerense de San Pedro.

El corredor fue autorizado por la Dirección Provincial de Vialidad a través de la Resolución N.º 1027/2025, luego de distintos relevamientos técnicos sobre la infraestructura de la ruta, la capacidad portante de la calzada y las condiciones de seguridad en las intersecciones.

Qué implica el uso de bitrenes

Los bitrenes permiten transportar una mayor cantidad de carga en cada viaje respecto de los camiones convencionales. De acuerdo con la información oficial, el esquema permite reducir el consumo de combustible por tonelada transportada y disminuir la cantidad de unidades necesarias para movilizar el mismo volumen de materia prima.

Desde la Provincia también señalaron que la distribución de la carga en una mayor cantidad de ejes neumáticos permite reducir la presión sobre el pavimento por tonelada transportada.

La habilitación del corredor busca así mejorar la eficiencia del traslado de la producción forestal entre el sur santafesino y el norte de la provincia de Buenos Aires.

Un corredor para el transporte de madera

Papel Prensa utiliza grandes volúmenes de fibra de madera para abastecer su complejo industrial de San Pedro, donde produce papel para publicaciones y distintos tipos de papeles destinados al embalaje y al cartón corrugado.

Con la autorización de la Ruta 94, la empresa incorporó este tramo santafesino a su circuito de abastecimiento de materia prima.

La habilitación forma parte de un esquema progresivo que contempla la incorporación de nuevos corredores para el transporte de cargas en distintos puntos de la provincia, con conexiones hacia los puertos del Gran Rosario y las principales zonas productivas de Santa Fe.

El objetivo planteado por el Gobierno provincial es ampliar las alternativas para el transporte de cargas de mayor porte y reducir costos logísticos en las cadenas productivas que utilizan estos corredores.

Ruta bitrenes Santa Fe
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