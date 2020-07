Unión se esperanza con cobrar la deuda de San Lorenzo con la venta de Adolfo Gaich a CSKA de Moscú. La paciencia ya no era la misma y con esta noticia la tónica cambió, aunque no hay precisiones aún respecto a si hubo acuerdo. Pero en las últimas horas se conoció otra noticia que también llamó la atención del mundo rojiblanco: el Ciclón rechazó una oferta de Saint-Etienne de Francia por el lateral izquierdo Bruno Pittón.

• LEER MÁS: Jorge Funes llegó a Santa Fe para sumarse a Unión

La propuesta del club francés fue por 2.000.000 de dólares por el 80% del pase que posee San Lorenzo, haciendo la salvedad que el Tate posee el 20% restante. En este caso, solo se puede hacer un seguimiento de lejos, ya que la parte que tiene Unión se mantendría en un negocio que podría ser importante.

Bruno Pittón.jpg Unión posee el 20% del pase de Bruno Pittón. Prensa San Lorenzo

Sin embargo, la cifra no complace a la dirigencia del Ciclón, que pretende cerca de 5.000.000 de dólares, por lo que las tratativas se terminaron. De todas maneras, el representante del santafesino, de 27 años, estaría manejando más alternativas de Europa, pero sin revelar los equipos.

• LEER MÁS: Unión: Azconzábal quier cuatro refuerzos para ser titulares

Bruno Pittón se adueñó del puesto y se convirtió en una pieza clave del equipo, entre otras cosas, por su faceta ofensiva: marcó 7 goles en la pasada Superliga, siendo el máximo artillero de San Lorenzo. Esto llamó la atención de varias instituciones del viejo continente, que tuvieron tiempo durante la cuarentena para analizar las diferentes opciones.

• LEER MÁS: Unión está interesado en un volante de Nueva Chicago

Por ahora no habría nada por el 100% de la ficha, que sí tendría injerencia en Unión, algo que no se descarta, ya que los clubes del exterior no son de andar adquiriendo porcentajes. Por eso está muy atento a lo que pueda darse en los próximo días. Más que nada en torno a la importante deuda que tiene San Lorenzo por la compra en su momento de los hermanos Mauro (¡ya vendido a Vélez) y Bruno Pittón, devenido en figura.