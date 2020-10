Galván: "Unión es un gran desafío, no tuve mucho qué pensar"

LEER MÁS: La postura de los dirigentes de Unión en el mercado de pases

En cuanto a los motivos que llevaron a Jonathan Galván a decidirse por la propuesta de Unión, afirmó: "Puse en la balanza varias cosas y lo vi como un gran desafío, no tuve mucho qué pensar. Rápidamente resolví mi salida de Central Córdoba".

image.png

Y Jonathan Galván, agregó: "Voy a aportar en la parte que me toque, sobre todo desde la experiencia. Siempre me gusta ir adelante, me gusta mantener la pelota en el piso para generar juego desde atrás. No tengo drama en hacer lo que el entrenador diga”.

En cuanto a cómo atravesó la parte más importante de la pandemia, Jonathan Galván, nuevo refuerzo de Unión, admitió: "La pandemia me agarró en Mar del Plata, estuve cinco meses allá cumpliendo la cuarentena. Ya llevo más de mes y medio entrenando y haciendo fútbol. Vengo con ritmo futbolístico, vengo a sumar y a acoplarme al plantel".

Por último, Galván contó en qué consiste su preparación en las prácticas de Unión, e indicó: "Tengo que hacer el aislamiento como dice el protocolo. Mientras voy a ir cumpliendo con los trabajos físicos que nos den los profes".