¿Qué puestos buscará reforzar Unión en el próximo torneo?

Las carencias económicas producto de la pandemia del coronavirus obligaron a no hacer tantas erogaciones, por lo que Vasco se fue adaptando con lo que tenía y lo que pudo traer. En sus últimas declaraciones, el presidente Luis Spahn reveló que no veía "falencias en los puestos" y que puede que no sean necesario tantos refuerzos. De todas maneras, hay lugares donde nunca se pudo dar en la tecla con los protagonistas y por eso ya habría prioridades, pero no nombres.

entrenador.jpg Juan Azconzábal analiza que refuerzos pedir en Unión para el nuevo torneo de la Liga Profesional. Pool Argra

El foco estaría en el la contención, donde Nery Leyes no rindió y el resto de las opciones son chicos del club, a los que se pretende potenciar. Pero estaría faltando un jugador de neto de recuperación, ya que las características que priman hoy en el plantel son de organizadores o pasadores. Casi con seguridad el uruguayo Sebastián Assis –con escasas chances– no continuará, ya que finaliza su vínculo.

• LEER MÁS: Unión vuelve a perder a Nery Leyes por lesión

También se apostaría por un volante derecho, atento a lo que pueda pasar con Javier Cabrera, que también culmina su préstamo. Unión tiene una opción de compra por el 50% del pase, pero escaparía a sus posibilidades. La idea sería gestionar un nuevo préstamo. También se apuntaría a otro delantero para competir con Fernando Márquez y Juan Manuel García; y en defensa uno de los refuerzos sería con jerarquía y voz de mando.

Lucas Algozino 1.jpg Lucas Algozino es uno de los jugadores que no es tenido en cuenta por Juan Azconzábal y seguramente se irá. Prensa Unión

Asimismo, otro tema a resolver son los jugadores que no son tenidos en cuenta y, pese a tener chances de emigrar, prefirieron quedarse. Ellos son Lucas Algozino y Walter Bracamonte, que están a la espera de nuevas ofertas. Están en una situación similar los delanteros Matías Gallegos y Nicolás Andereggen, que prácticamente no son considerados.

• LEER MÁS: Unión no podría afrontar la opción de compra por Cabrera

Si bien es cierto que todo esto comenzará a cocinarse después del 10 de enero, en Unión ya analizan los refuerzos que se precisan para enfatizar el proyecto de Juan Azconzábal.