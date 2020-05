La negativa de Sergio Rondina cambió los planes de Unión. Sabían que el escenario era complicado, pero el plan de seducción para que sea el nuevo técnico mantenía a los dirigentes expectantes. A eso había que sumarle las deudas que tenía Arsenal con Huevo, además del salto de calidad que podía dar en el Tate, que accedió a la segunda fase de la Copa Sudamericana, seguido de un contrato superador. Pero nuevamente ser del interior le jugó en contra. Más que nada, porque el entrenador prefirió apostar por la comodidad de Sarandí y no viajar a Santa Fe, que vuelve a ser un problema en los objetivos rojiblancos. Por eso hubo que dar un vuelco radical y empezar a analizar nuevas opciones. Es así como en las últimas horas apareció en escena otra vez Silvio Rudman.

Hay más de un nombre en la supuesta lista que manejan el presidente Luis Spahn y sus colaboradores, pero por ahora no hubo avances concretos. Una historia que amerita de una resolución pronta, porque se acerca el 30 de junio y se tienen que definir los jugadores con los que se pretende contar y quienes deberán encontrar el rumbo en el otro lado. Mientras tanto, la incertidumbre está.

nuevoentrenador.jpg Silvio Rudman insistió en sus ganas de ser técnico de Unión

Justamente en las últimas horas el representante de Silvio Rudman, Cristian Argiz, reconoció que hubo algunos sondeos por parte de Unión. Pero nada firme. Está claro que ahora más que nunca se quiere analizar bien a fondo los nombres, antecedentes y posibilidades. Pero el propio técnico, cuya última experiencia fue Monagas de Venezuela, fue quien volvió a postularse para comandar al elenco de la Avenida López y Planes.

"El no saber cuando vuelve el fútbol en Argentina hace que los dirigentes se tomen su tiempo para definir las cosas, como el tema del nuevo técnico y reforzar el plantel. Me gustaría tener la chance de hablar con los dirigentes de Unión y poder expresarles mis ganas y capacidad para dirigir al equipo", dijo en un contacto con Cadena OH!

Si bien es cierto que está fuera del país por la cuarentena que se impuso en Sudamérica por la pandemia del coronavirus, mencionó que " hay vuelos programados para que los argentinos puedan regresar al país". ¿Será Silvio Rudman una opción que convenza a los dirigentes?