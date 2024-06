Unión, con el objetivo de cerrar la compra de Franco Pardo

LEER MÁS: Pardo aclaró cómo está su situación contractual con Unión

Es que en aquel recordado partido, el DT de Unión no podía contar con Enzo Roldán, quien se había sometido a una operación de rodilla, mientras que Patricio Tanda llegaba de recuperarse de una lesión muscular y Joaquín Mosqueira había sido expulsado en el choque anterior ante Belgrano en Córdoba.

Pardo se ganó un lugar en la defensa de Unión

En el último mercado de pases, los dirigentes de Unión sumaron a un central de jerarquía y experiencia como Miguel Torrén, quien venía de no renovar su contrato con Argentinos Juniors, ya que no estaba en los planes del entrenador Pablo Guede.

Torrén comenzó siendo titular, pero los grandes rendimientos de Franco Pardo llevaron a Cristian González a hacerle un lugar en el equipo. El ex-All Boys rindió de gran manera cuando le tocó reemplazar al rosarino, en un momento donde estaba lesionado, y luego se lo corrió a la ubicación de Nicolás Paz.

Pero la defensa siempre tuvo mejores resultados con Paz, Pardo y el capitán Claudio Corvalán. Fue entonces que Kily González declinó en su afán de colocar a Torrén de arranque, y consolidó una línea de tres en defensa que es uno de los puntos más regulares y altos que tiene Unión.

La decisión tomada de Unión con Franco Pardo

El pasado 21 de mayo, UNO Santa Fe informó que Unión tenía la decisión tomada de avanzar por las compras de Franco Pardo y Adrián Balboa, dos jugadores que en la primera parte del año rindieron un montón, y se convirtieron en pilares de lo que pretende Cristian González.

Vale recordar que Franco Pardo llegó a Unión en el mercado de pases de invierno del año pasado, y tiene contrato con Unión hasta el 31 de diciembre de este año. El cordobés lo hizo procedente de All Boys, con lo cual su contratación fue más una apuesta que un jugador de jerarquía al cual se convenció para que se ponga la rojiblanca.

Unión tiene dos ventanas para comprar el 50% de su ficha. La primera es en junio, en una cifra que ronda los 200.000 dólares, y la segunda es en diciembre, por un monto apenas mayor. Sobre esta chance, Franco Pardo en su oportunidad dijo: "Vine libre a Unión y tengo contrato hasta diciembre, con una opción de compra en junio y otra en diciembre. Todavía no charlé nada con los dirigentes. A los valores no los tengo, los maneja mi representante, es algo que arreglé cuando llegué. La verdad me siento muy cómodo en el club, el cual me brindó la posibilidad de volver al país y jugar en Primera".

En tanto que tras el partido ante San Lorenzo, reconoció el contacto de los dirigentes con su representante, y por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, la decisión de los dirigentes es hacer uso de la opción de la compra de la mitad de su ficha en este receso y no esperar hasta diciembre, con lo cual el club se capitalizará con un jugador que está rindiendo de gran manera, siendo clave en este momento que lo encuentra a Unión como líder del Torneo de la Liga Profesional.

En tanto que por Adrián Balboa es casi un hecho que no se analizará en este mercado de pases la chance de su compra, ya que hay otra opción muy parecida a la que hay en esta ventana, y la decisión será seguir de cerca su evolución futbolística en los meses que separan al diciembre definitivo.