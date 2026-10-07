Caso Mauro González: confirmaron la prisión preventiva de la última policía imputada y avanza el camino al juicio por jurados

La Cámara de Apelaciones confirmó la medida cautelar para Sabrina Petitón, acusada en la investigación por la muerte del joven en la Comisaría 8ª de Santa Fe. El fiscal Ezequiel Hernández ultima las pruebas antes de presentar la acusación.

Confirmaron prisión preventiva. La Cámara de Apelaciones ratificó la medida para Sabrina Petitón, última policía imputada por la muerte de Mauro González.

La investigación por la muerte de Mauro González , quien fue hallado sin vida en un calabozo de la Comisaría 8ª de Santa Fe, sumó un nuevo capítulo este martes con la confirmación de la prisión preventiva para Sabrina Petitón , la última agente policial imputada en la causa.

La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe. El abogado de la familia de la víctima, Rodolfo Mingarini , explicó en diálogo con LT10 que la resolución tuvo en cuenta estándares internacionales vinculados con hechos de violencia institucional y el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

El caso se encuentra en una etapa avanzada y, según explicó el querellante, el fiscal Ezequiel Hernández trabaja sobre las últimas medidas probatorias antes de avanzar con la acusación formal. Entre las diligencias pendientes figuran el análisis de recorridos, pericias sobre teléfonos celulares y nuevas declaraciones testimoniales.

La investigación y los distintos grupos de imputados

Mingarini explicó que la causa principal puede dividirse en distintos niveles de participación. Por un lado, se encuentra el grupo operativo que intervino en la aprehensión de Mauro y posteriormente quedó a cargo de su custodia hasta su ingreso al calabozo de la Comisaría 8ª, actualmente denominada Estación Norte.

“Tenemos por un lado el grupo operativo, que fue el que produjo la aprehensión ilegal y mantuvo bajo su custodia a Mauro hasta que fue dejado en el calabozo de la comisaría octava o Estación Norte”, señaló el abogado.

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También fueron investigados tres integrantes de la Guardia de Infantería, cuya participación habría sido breve. Uno de ellos fue imputado y posteriormente recuperó la libertad. Según Mingarini, ese efectivo habría sido identificado como quien le propinó un rodillazo al joven.

En paralelo, una médica policial fue imputada por homicidio culposo en un expediente separado, aunque relacionado con la muerte de Mauro.

Las advertencias de la familia

Uno de los puntos señalados por la querella es que los padres de Mauro, Juan Carlos “Cacho” y María Rosa, habrían advertido al personal policial sobre el delicado estado de salud del joven durante el procedimiento.

Mauro había sido sometido recientemente a una intervención quirúrgica en la zona abdominal y atravesaba un cuadro que, según la familia, requería especial atención.

“También estaba presente María Rosa, la mamá, que les advertía a los cinco que Mauro podía estar pasando por algún momento crítico”, relató Mingarini.

El abogado sostuvo que esas advertencias no fueron contempladas por los efectivos: “Ninguna de las advertencias fue tenida en cuenta por el personal policial”, afirmó.

Por qué se confirmó la prisión preventiva

Al fundamentar la prisión preventiva de Petitón, la jueza Marta Feijóo hizo referencia a estándares internacionales vinculados con la investigación de hechos de violencia institucional y al riesgo de entorpecimiento.

Según explicó Mingarini, la magistrada citó la Resolución 2/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y consideró especialmente la condición de integrantes de una fuerza de seguridad de las personas imputadas.

“Ella lo tenía en la mano, lo leyó en voz alta y advirtió que aumenta drásticamente las posibilidades de entorpecer la investigación”, explicó el abogado.

Mingarini destacó además que la jueza consideró la gravedad institucional del caso y la situación particular derivada de que los imputados pertenezcan a una fuerza de seguridad.

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El fiscal prepara la acusación

Mientras se mantiene la prisión preventiva de Petitón, el fiscal Ezequiel Hernández continúa con las últimas medidas de la investigación.

De acuerdo con Mingarini, todavía restan diligencias relacionadas con recorridos, teléfonos celulares y declaraciones testimoniales.

“Empieza a ajustarse la investigación. Habrá que ver qué otra diligencia probatoria considera el fiscal”, señaló el abogado de la familia.

Una vez finalizada esa etapa, el fiscal deberá presentar la acusación y, si esta es admitida por el juez de la etapa intermedia, se podrá avanzar hacia la fijación de una fecha para el juicio.

La causa podría llegar a juicio por jurados

Por las características del caso y los delitos investigados, Mingarini confirmó que el proceso reúne las condiciones para ser llevado adelante mediante el sistema de juicio por jurados populares.

“Sí, claro, por las características y por el delito imputado”, respondió el abogado al ser consultado sobre esa posibilidad.

De esta manera, la investigación por la muerte de Mauro González se encamina hacia una nueva etapa: mientras la última policía imputada permanece bajo prisión preventiva, la Fiscalía avanza con las medidas finales antes de definir la acusación que podría llevar el caso a un debate oral y público.