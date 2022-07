Juicio al docente de San Roque: la querella denuncia la "tortura" al niño y la defensa quiere invalidar todo

tribunal jueces Rosana Carrara urdiales y Pablo Ruiz Staiger cespedes san roque.jpg

Tortura

Los primeros en tomar la palabra fueron los fiscales Alejandra Del Río Ayala y Matías Broggi. Sostuvieron que probaron en el juicio que el niño comenzó a ser abusado sexualmente en 2018 "por uno de los adultos que debía cuidarlo formarlo en el ámbito de confianza, como es la escuela para cualquier niño".

"Por más que se quiera disfrazar modificar o negar la realidad del niño en la institución, la historia es una sola y es la que se puso en el juicio", dijo Broggi. Recordó que el menor habló de múltiples formas y en distintos momentos. Describió que el nene le contó los hechos a su mamá a través de un juego, de su cuerpo, con palabras, con emociones. En esta línea agregó: "Y lo sigue contando cada día que no puede ingresar a la escuela, que se ve privado de compartir con niños de su edad, cuando sufre en silencio por el recuerdo del abuso siempre presente".

El fiscal sostuvo que hay tres piezas fundamentales para ver la imagen completa del hecho: el relato del niño a su madre, las marcas físicas y las marcas psicológicas. Estas últimas, son "una huella indeleble que marcó la infancia este niño y que impactó en áreas importantísimas del desarrollo del mismo como son la educación la sociabilidad la recreación", según describió Broggi. En este sentido los fiscales hicieron un repaso de lo testificado por las psicólogas que dialogaron o trataron al menor y la directora de la escuela a la que asiste el niño.

Cabe recordar que en el juicio se pudo ver que el niño señaló al profe Darío a tres psicólogas: la de la Cámara Gesell, el Servicio local de Niñez y su terapeuta. Además se lo dijo en ocasiones separadas a su hermano y a su mamá.

"Los abusos sexuales cometidos por Céspedes contra el niño han sido claramente una tortura: se han sostenido en el tiempo, han adelantado su libre desarrollo sexual, han violentado su intimidad, su derecho a vivir una vida libre de violencia e incluso el derecho a su educación", expresaron las abogadas querellantes Agustina Taboada y Carolina Walker, en representación del menor y su familia.

La defensa (Sebastián Oroño e Ignacio Alfonso Garrone) mantuvo la versión de la inocencia de su cliente y que fue la madre del menor quien le instaló la idea que había sido abusado y que el autor de esos hechos fue Céspedes.

El disco y sus posibles videos

Los fiscales reconocieron en los primeros segundos de los alegatos que "no hay controversia" sobre que la directora del Jardín San Roque entregó en agosto de 2019 un disco rígido a la Fiscalía Regional 1. Al mismo tiempo expresaron que "es irrelevante" tanto la ruta que siguió el dispositivo como "lo que contiene".

"Lo que contenía algo que no existe en el marco de este juicio no sería más que una especulación", alegó Broggi quien aclaró que las cámaras están en la puerta del Jardín y no se sabe si apuntan hacia el ingreso a la escuela primaria que está en la calle de enfrente. Y agregó: "Podemos afirmar con total certeza que haya contenido lo que haya contenido no iba a servir para dilucidar lo que la defensa pretendía establecer, que es el ingreso del docente a la escuela primaria. Porque esas cámaras se encontraban en calle Güemes y Céspedes como se escuchó en el juicio, ingresaba por la capilla".

Además apuntaron que todo el tema vinculado al disco externo se trató de una estrategia de la defensa. "Resulta claro que la información en torno a las cámaras durante el juicio que provengan de parte de una testigo de la propia defensa. Esto muestra que estaban cuanto menos ante la posibilidad de conocer esta circunstancia, por lo que no es una prueba nueva", sostuvo el fiscal. La testigo que reveló la existencia del disco externo fue la directora del Jardín. Desde la fiscalía recordaron que esta mujer está imputada por encubrimiento en el marco de los hechos por los que se lo acusa a Céspedes y calificaron su testimonio en el juicio de "dudoso".

Marcaron contradicciones entre las versiones de las directoras, otras docentes y un técnico sobre las fechas en que se habrían instalado las cámaras en el complejo educativo. Algunas dijeron en 2019 a partir de la denuncia contra Céspedes, otras un año o meses antes, y el hombre dijo que en 2017.

Sobre este punto la querella expresó que "era harto conocido por todas las partes" la existencia del disco externo ya que "está la contestación del oficio" en el legajo de la causa y que no prueban nada. "Claramente no se trataba de un hecho nuevo tal como lo planteaba la defensa", le dijeron las abogadas al tribunal. "Fue una pantomima", alegó Walker que relató que fue una estrategia "preparada por la defensa" y la directora del Jardín porque "después del juicio estaban todos juntos acá en la esquina hablando".

Asimismo las querellantes alegaron que los testigos de la defensa en el juicio manifestaron "contradicciones", ya que declararon diferente información sobre de dónde era la información que se descargó de las cámaras. Si eran de los dispositivos del Jardín, o además de la escuela. Walker señaló que los testimonios son distintos incluso "con el mismísimo escrito que acredita y describe lo entregado".

"¿Me extraña en esta causa que los testigos traídos por la defensa mientan? Obviamente no, ha existido desde el primer día una clara intencionalidad de las autoridades escolares de esconder o desviar su responsabilidad, utilizando artilugios de todo tipo, evidenciados en el debate, y con anterioridad al mismo", expresó Walker que al mismo tiempo dijo "nos decepciona el accionar de la Fiscalía Regional en este caso porque se des responsabilizó de la pérdida del disco".

Y le preguntó a los jueces sobre el episodio de gritos que tuvo al abogado Néstor Oroño como protagonista el viernes pasado contra el fiscal Broggi. "Llamo a la reflexión. Si hubiese sido yo quien gritaba de ese modo a la fiscalía, ¿el tribunal también se quedaba callado durante casi 10 minutos? Había policías, fiscales, tres jueces y nadie absolutamente, nadie, frenó al doctor. Sinceramente, ¿pasaba lo mismo si era yo?", se preguntó Walker en los alegatos.

La defensa por su parte destacó que es grave que haya desaparecido el disco externo. "A nuestro criterio ese elemento probatorio era sumamente pertinente y necesario que se incorpore al juicio. El Estado se ha valido de una conducta delictiva para perseguir penalmente al imputado. Se sustrajo un elemento de prueba, que ya todos sabemos que es el disco externo", denunció el abogado Sebastián Oroño.

Lo que plantean es que el último abuso sexual denunciado habría ocurrido en la semana del 22 al 26 de julio del año 2019 en la escuela y que las filmaciones que podrían haber estado en el disco externo perdido podrían demostrar si Céspedes ingresó o no a ese edificio de San Roque. El docente trabajaba en el Jardín, no en la primaria.

En esta línea pidieron al tribunal la invalidez de todo el juicio. Para Oroño las acusaciones se encuentran afectadas desde "su génesis" por el delito de sustracción de elementos probatorios y que en esta situación se violaron "las garantías constitucionales como son el derecho de defensa en juicio del debido proceso". Adelantó que si hay condena va a apelar con el mismo argumento.

Síndrome de alienación parental, renovado

Desde la fiscalía se detuvieron en la perito psicóloga que llevó al estrado la defensa quien dijo que "no se puede diagnosticar un abuso sexual" y que el nene (al que no entrevistó) repite todo lo que le dice la madre. Expresaron que no tiene "base sólida ni científica".

"No pasamos por alto que la licenciada Jorgelina De Azcuénaga sostuvo un vínculo muy particular entre el nene y su madre en relación a sus marcas psicológicas. Manifiesta una estereotipación. Propone la evaluación de la denunciante. Esto nos conduce casi de inmediato a una reversión del cuestionado síndrome de alineación parental", criticó Broggi. Los fiscales negaron que la madre del niño tenga cualquier motivo para sostener falsamente esta versión ya que no cuenta con los recursos simbólicos para hacerlo y porque incluso tardó un año en denunciar porque esperaba que el chico se olvide.

También alegaron que la defensa tiene una expectativa estereotipada "clásica" sobre las víctimas de violencia sexual y de género. "Por un lado el estereotipo de mujer mendaz que contiene el mito que las mujeres denuncian falsamente. Esto deriva en que la mujer denunciante es quien resulta investigada y las diversas declaraciones testimoniales que brinda a lo largo del proceso son sometidas a un cuidadoso escrutinio que por lo general resulta más exigente que sobre los imputados", describió Del Río Ayala.

Y agregó que por otro lado, la defensa sostiene "el estereotipo de mujer fabuladora que se emplea bajo la noción de que la mujer funda su denuncia en la deformación de hechos de la realidad. Este último está estrechamente vinculado con nociones de locura e irracionalidad atribuibles al género femenino en oposición a la racionalidad con que suele caracterizarse a los varones. ¿Cuánto más vamos a seguir escuchando teorías defensas en delitos sexuales que se basen en estereotipo?", se preguntó la fiscal.

Por su parte, la querella expresó que la defensa quiso instalar que el niño no habló en la Cámara Gesell, que se le siguió preguntando, ejerciendo por tanto una tortura. "Claro que eso no es así. Decir ello es hacer una lectura sesgada y con gran contenido de adultocentrismo: sabido es que los niños/as y adolescentes no cuentan con los mismos recursos que los adultos y tampoco todos los niños/as tienen las mismas formas de actuar ante este tipo de delitos, y decir lo contrario implica analizar ello con estereotipos de víctimas", reclamaron al tribunal.

La defensa de Céspedes planteó que el MPA tiene una "guía de malas prácticas propia" para investigar delitos sexuales a menores. Para Oroño esto "quedó patentizado en el desconocimiento de su propia investigación" cuando los fiscales desistieron de testigos en el juicio y porque perdieron una prueba.

San Roque

La querella hizo una fuerte denuncia en la responsabilidad de todo el plantel docente del complejo educativo San Roque, específicamente quienes dirigen el Jardín. Walker relató: "¿Cómo va a sentirse seguro en un establecimiento escolar? Si fue precisamente el lugar en donde fue descarnadamente vulnerado, por Céspedes, pero también por quienes tenían a su cargo la obligación legal de protegerlo y de actuar en caso de vulneraciones de derechos pero contrariamente solo descreyeron de su palabra. Que fue manifestada a través de su madre. Protegieron al docente manteniéndolo 10 meses dando clases a otros niños hasta que finalmente, luego de la denuncia formal, se tomó licencia médica. Es decir que no fue apartado de su cargo nunca".

"Incluso lo invitaron a organizar la fiesta de fin de año. ¿Dónde estaba el máximo cuidado docente? Como vinieron a plantear al juicio. Hasta inventaron que los abusos fueron en la familia... Y digo, si hubiera sido así, ¿no tenían que intervenir igual las docentes? Manifestaron al tribunal que desconocen los protocolos de actuación en casos de abuso. No hay un solo elemento en todo el debate que indique que lo denunciado por la familia del niño no existió", agregó la abogada y declaró: "claramente Céspedes es un abusador sexual infantil".

Tanto la fiscalía como la defensa hicieron un repaso de lo que contaron las otras madres de los alumnos de jardín. Muchas relataron que sus hijos e hijas lo señalaron al "profe Darío".

defensa docente San Roque Oroño hijo.jpg La defensa del acusado, el profesor del Jardín San Roque José Busiemi/ UNO Santa Fe

Sobre el ámbito escolar Broggi preguntó: "¿Quién no tiene alguna anécdota que implica haber hecho algo que no se debía hacer y que es claramente no fue vista por otra persona? Esta situación no es ajena ni en el jardín ni en la primaria de San Roque porque el niño no fue el único que vivió situación donde ninguna docente lo observaba". Recordó al tribunal que en el libro de actas hay múltiples reclamos de padres por situaciones ocurridas a espaldas de las docentes y que estas se enteraban en las reuniones.

La fiscalía dijo que no creían que las profesoras que dieron testimonio fueron al juicio a mentir, sino "a defender la imagen de buenas docentes".

Por su parte la defensa insistió en que "el niño nunca dijo algo parecido a lo que se le acusa a mi defendido", que la psicóloga del Servicio local de Niñez "contaminó" al nene en su relato, que "es un discurso que se mantuvo en la cabeza del menor por la madre" y que "es una locura plantear que lo encubrieron, ¿toda una escuela avaló un abuso sexual? No tiene ni pies ni cabeza la acusación". Oroño también reclamó que las penas pedidas por la fiscalía (16 años) y la querella (20 años) son "excesivas e injustificadas".

La defensa también discutió la "congruencia" en una calificación legal contra Céspedes. Esto es que denuncian que la fiscalía imputó el agravante "calificado por ser encargado de la guarda" y en los alegatos de apertura dijeron "encargado de la educación". Pidieron la invalidez del juicio porque "el imputado tiene que saber por qué se lo juzga". La fiscalía respondió que las dos calificaciones corresponden al mismo artículo previsto en el Código Penal por lo que no hay incongruencia.

Por último, habló Céspedes. Destacó el trabajo docente en el San Roque y dijo que era imposible que haya hecho lo que le denunciaron: "Le quiero pedir al tribunal que escuche al niño. No le sirve a él que un inocente vaya a prisión, no le va a mejorar la vida".