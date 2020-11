Autorización para autocultivo de cannabis: "Esperábamos esto hace mucho tiempo"

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” que se emite por LT8, Acosta sostuvo que más allá de la autorización del cultivo de cannabis, la reglamentación presenta como otro punto importante la venta autorizada de aceites y preparados en farmacias y la creación de un registro de cultivadores por cuestiones de salud.

“Todos estas cuestiones estaban expuestas en la ley anterior que quedó en vía muerta en 2017, con la reglamentación nula. Esta vez se le dio un marco regulatorio a las necesidades de las agrupaciones de familiares de pacientes”, remarcó Acosta.

La integrante de la ONG puso de relieve otra cuestión importante como la obtención de semillas para las plantas. “Esta reglamentación nos garantiza el acceso a la semilla que es muy importante porque cuando hablamos de la planta de cannabis hay que tener en cuenta de dónde sale”, agregó.

“Después de mucho tiempo podemos garantizar el acceso gratuito y seguro de este producto para el tratamiento para nuestros hijos. Todo el proceso es muy oneroso y hay familias que no tienen obra social. Además, antes solo estaba autorizado para tratar epilepsia refractaria, lo que dejaba sin acceso al resto de la población. El acceso seguro, gratuito y responsable al cannabis medicinal dentro de las casas, garantiza su llegada a familias que no tienen cobertura y que a veces llegan a un mercado ilegal en el cual no se sabe lo que están comprando ”, subrayó.