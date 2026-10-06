Histórica renovación de la infraestructura vial: la ciudad sumará una nueva planta de asfalto y reducirá de 20 días a 2 horas la reparación de cuadras

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó la incorporación de la nueva maquinaria que permitirá acelerar el arreglo de las calles de la ciudad. Una cuadra podrá repararse en unas 2 horas, frente a los 20 días que demanda actualmente, y la planta comenzará a funcionar en diciembre.

Santa Fe acelera el bacheo: la nueva planta de asfalto bajará los tiempos de 20 días a 2 horas. Foto: archivo UNO Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe contará con una nueva planta de asfalto que permitirá reducir de manera drástica los tiempos de reparación de las calles de la capital provincial. Según explicó el Gobierno de Santa Fe, con la maquinaria actual se necesitan alrededor de 20 días para intervenir una cuadra , mientras que con el nuevo equipamiento ese trabajo podrá realizarse en aproximadamente 2 horas o 2 horas y media .

El anuncio se realizó en el marco de los convenios firmados entre el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Santa Fe , que contemplan distintas acciones y obras destinadas a mejorar la infraestructura urbana.

Durante el acto, el funcionario provincial destacó que la renovación de la planta permitirá contar con una mayor capacidad de respuesta para el mantenimiento de las calles, uno de los principales problemas que enfrenta la ciudad.

“La planta que tenemos en este momento para hacer una cuadra nos lleva aproximadamente 20 días. Y la planta que vamos a tener desde el mes de diciembre, para hacer una cuadra nos lleva 2 horas o 2 horas y media”, explicó.

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Una fuerte reducción en los tiempos de reparación

El cambio en los tiempos de trabajo representa uno de los principales impactos de la nueva maquinaria. La posibilidad de pasar de 20 días a unas pocas horas por cuadra permitirá al municipio incrementar la cantidad de calles que puede intervenir y acelerar las tareas de mantenimiento.

“Se pueden imaginar el impacto y la rapidez que vamos a tener para poder intervenir muchas calles de la ciudad que no están en las condiciones que quisiéramos que estén”, señaló el representante del Gobierno provincial.

La nueva planta de asfalto, cuya puesta en funcionamiento está prevista para diciembre, será una herramienta central para reforzar el plan de recuperación de la infraestructura vial de Santa Fe.

Más obras para mejorar las calles de Santa Fe

El funcionario provincial vinculó la inversión con la necesidad de atender el deterioro de distintas arterias de la ciudad y avanzar en un esquema de trabajo conjunto entre Provincia y Municipio. En ese sentido, destacó que durante los últimos años se realizaron obras de infraestructura y mejoras urbanas mediante convenios entre ambos niveles del Estado.

Además de la reparación de calles, desde la Provincia señalaron que se encuentran en estudio nuevas obras urbanas y municipales para Santa Fe, algunas de las cuales serán anunciadas próximamente junto con sus respectivos plazos de ejecución.

Uno de los objetivos planteados es continuar con las obras de infraestructura y avanzar con distintos proyectos urbanos, entre ellos la continuidad de trabajos sobre el bulevar Tacuarí hasta la rotonda del Centenario.

Preparar a Santa Fe ante posibles fenómenos climáticos

La planificación de las obras también está vinculada con la necesidad de fortalecer la infraestructura de la ciudad frente a eventuales fenómenos climáticos y períodos de precipitaciones superiores a lo normal.

El funcionario recordó que desde el inicio de la gestión provincial se trabajó junto al municipio en canalizaciones, defensas y otras obras destinadas a mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad ante eventos meteorológicos.

La intención, explicó, es que Santa Fe pueda estar preparada antes, durante y después de un fenómeno climático, de manera que las consecuencias sobre la infraestructura urbana sean menores y la actividad cotidiana pueda retomarse rápidamente.

Una nueva etapa de obras en la ciudad

Tras la realización de los Juegos Suramericanos, considerados por la Provincia como uno de los principales desafíos de infraestructura y organización de los últimos años, el Gobierno provincial anticipó que continuará acompañando al municipio con nuevas obras.

“Todo lo que viene para esta ciudad va a ser mucho, pero mucho mejor”, sostuvo el funcionario, al remarcar que el objetivo es continuar trabajando junto al intendente Juan Pablo Poletti, su equipo y el Concejo Municipal.

Con la incorporación de la nueva planta de asfalto, el municipio busca contar con una herramienta que permita multiplicar la capacidad de reparación de calles, reducir los tiempos de intervención y dar una respuesta más rápida a uno de los reclamos centrales de los vecinos de la ciudad de Santa Fe.