¿Unión espera una oferta por Yeimar Gómez Andrade?

"Hasta el momento no llegó nada por él ni por ningún jugador", reconoció el presidente de Unión, Luis Spahn, en los últimos días en referente a posibles interesados en contratar al colombiano Yeimar Gómez Andrade. Tras convertirse en el mejor jugador del equipo –siendo figura varias veces–, indefectiblemente pasa a estar en la vidriera. Por si fuera poco, amén de estar en el mejor momento de su carrera, sus 27 años (30 de junio de 1992) lo ponen en un escenario ideal para dar un salto.

El tema es ver quién quiere poner los cerca de 2.000.000 de dólares de la rescisión. En Argentina solo River y Boca estarían en condiciones, ya que el resto tiene problemas económicos para afrontarlo. En consecuencia, solo desde el exterior tendrían chances. Tal cual como lo mencionó el titular rojiblanco, no hubo ofertas ni pedidos, pero sí consultas. Un préstamo está descartado.

Desde ya, el entrenador Leonardo Madelón no quiere saber nada con que se vaya, pero si un club viene y pone el dinero establecido –con la anuencia del futbolista, por supuesto–, no se podrá hacer nada y habrá que salir a buscar un reemplazante. Entonces ahí es donde surge el interrogante. ¿Unión necesita venderlo o no necesariamente?

El presente mercado está muy austero y, con la corrida del dólar (ahora con el recargo del 30%), todavía más. Todos juegan a la especulación y por eso hasta el momento casi no se cristalizaron contrataciones. El Tate tiene un margen para salir por las incorporaciones, pero no para tirar manteca al techo, dijo el propio Spahn. Por que precisa de "algún dinerito" para tener un poco más de presencia.

Ahí radica la disyuntiva de si sería conveniente transferir a Gómez Andrade, que con solo su presencia le da solidez a la defensa. Encima casi todas las operaciones son en dólares y una oxigenación no vendría mal para, de paso, acomodar algunas cosas en la tesorería.

Actualmente se habla más de los jugadores que pueden llegar en detrimento de los posibles alejamientos, pero es un tema no menor que aparezca alguien con el dinero y se lleve al cafetero, que en más de una ocasión expuso que "Santa Fe es el paraíso para vivir". Está cómodo en la ciudad, pero sabe que si surge una chance interesante, la analizará.

